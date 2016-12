White Lies @ Huxleys, Berlin | 31.10.2016

Wenn du auf ein Konzert gehst und eine Band im Skelett-Kostüm vor dir steht, weißt du, dass Halloween ist. White Lies nahmen diesen letzten Oktobertag ziemlich ernst und liefen im Huxleys Berlin in voller Montur auf. Sogar Spinnennetze dienten kurzerhand als Bühnendeko. Vor gar nicht all zu langer Zeit schauten sie schon einmal in der Hauptstadt vorbei. So diente Berlin als Plattform zur Präsentation ihres neuen Werkes „Friends“. Ein Event, das in sämtliche Himmelsrichtungen übertragen wurde. Heute blieb man unter sich und die Band stellte ihre neuen Songs erstmals live vor. Zugegeben haben einige neue Nummern weitaus weniger Schmiss als Songs von ihren drei vorangegangenen Releases, aber bittersüß genug klingen sie allemal. Die Licht auf der Bühne war dem Anlass angemessen gruselig, wir haben uns davon allerdings nicht beeindrucken lassen und trotzdem ein paar Fotos mitgebracht.

