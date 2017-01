Vita Bergen @ Lido, Berlin | 19.01.2017

Vita Bergen kommen aus Schweden und sind sowas wie ein „ganz heißes Ding“ im Indie-Zirkus. Es gibt nicht wenige die behaupten, dass sie in gewisser Hinsicht Arcade Fire das Wasser reichen können. Was sie auf alle Fälle haben: eine beachtliche Anzahl Hits mit ordentlich Tanzpotenzial im Gepäck. Nur einer der Gründe warum das Lido in Berlin herrlich gefüllt war als William Hellström und Robert Jallinder mit ihrer Band die Bühne bestiegen. Wir haben die besten Momente des Abends mit der Kamera festgehalten.

