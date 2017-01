Rhonda: neues Album „Wire“ im Januar und Video zu „Off The Track“

Am 27. Januar erscheint das zweite Album „Wire“ von Rhonda. Das norddeutsche Quintett hat ihre Mischung aus groovigen Beats, lässigem Soul mit Sixties-Vibe und perlenden Melodien verfeinert, die Punk Wurzeln aber keinesfalls vergessen. So klingt „Wire“ dann auch teils cineastisch und deutlich düsterer als der Vorgänger, was nicht zuletzt an der Beteiligung des Deutschen Filmorchesters Babelsberg an einigen Songs liegt!

Rhonda sind Milo Milone (Vocals/ Gitarre), Ben Schadow (Gitarre), Jan Fabricius (Bass), Offer Stock (Orgel) und Gunnar Riedel (Drums).

Heute hat die Band ihr Video zur ersten Single „Off The Track“ veröffentlicht:

Tour

02.03. München – Kranhalle

03.03. Karlsruhe – Hackerei

04.03. Tübingen – Sudhaus

14.03. Düsseldorf – ZAKK

15.03. Hannover – Bei Chez Heinz

16.03. Berlin – Frannz Club

17.03. Hamburg – Fabrik

25.03. Bremen – Lagerhalle

„Offer“ ist ein weiterer Song vom neuen Album:

