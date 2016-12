MIGHTY OAKS: sind zurück mit „Horsehead Bay“

2010 fanden die drei Mitglieder der Mighty Oaks in Berlin zusammen, um von dort aus ihren handgemachten Indie-Folk in die Welt zu tragen. Nach ihrem Debüt “Howl“ (2014) melden sie sich mit einem ersten musikalischen Vorboten auf ihr, für Frühling 2017 angekündigtes, zweites Studioalbum, zurück. Der heute erscheinende Track “Horsehead Bay“ verdankt seinen Namen der Heimat von Sänger Ian Hooper, in dessen Nähe das Trio momentan an neuen Songs arbeitet. Das Video hierzu entstand in Berlin sowie im namensgebenden Horsehead Bay in den USA und zeigt zudem Aufnahmen aus den Geburtsorten der anderen beiden Bandmitglieder: Bassist Craig Saunders stammt aus Bridgwater in Südwestengland – Gitarrist und Keyboarder Claudio Donzelli aus dem italienischen Pesaro. Regie führte Andrew Saunderson. Mit dem neuen Video wurden auch direkt Tourdaten für 2017 rausgehauen.

Live-Termine:

12.04.2017 Hamburg – Große Freiheit

25.04.2017 München – Muffathalle

28.04.2017 Frankfurt – Batschkapp

29.04.2017 Köln – Live Music Hall

30.04. 2017 Stuttgart – Wizemann

02.05.2017 Leipzig – Felsenkeller

03.05.2017 Berlin – Astra

