Januar 2017: unsere Konzertempfehlungen

Hallo 2017! Wie schön, dass du an die Tür geklopft hast. Wir empfangen dich mit offenen Armen und freuen uns, dass du direkt im Januar ganz viel herzerwärmende Musik auf deutsche Bühnen bringst. Wenn das so weiter geht, kann das nur ein gutes Musikjahr werden.

BON IVER

Über all die Jahre hat Bon Iver Menschen überall auf der Welt verzaubert. Justin Vernon wuchs das diese Tatsache über den Kopf. Die Musik schien ihm nichts mehr zu geben. Wenige Tage, nach einem missratenen Trip auf eine Insel vor Griechenland, nahm er die ersten Zeilen von „22, A Million“ auf einem Diktiergerät auf. Es war der erste Versuch, den immensen inneren Knoten zu lösen. „22, A Million“ ist daher zum Teil eine Liebeserklärung, zum Teil eine lang ersehnte Oase nach einer zwei Jahrzehnte währenden Suche nach sich selbst, die fast religiöse Formen angenommen hatte. Und die Erkenntnis, dass diese Suche vielleicht vergeblich ist. Die zehn Songs auf „22, A Million“ sind eine Sammlung heiliger Momente, die Qualen und das Seelenheil der Liebe, die Zusammenhänge starker Erinnerungen, Zeichen, in die man eine Bedeutung hineininterpretieren oder sie als Koinzidenz abtun kann.

24.01.2017 Frankfurt – Jahrhunderthalle

25.01.2017 Zürich – Samsung Hall

05.02.2017 Hamburg – Mehr! Theater

06.02.2017 Berlin – Tempodrom

CAGE THE ELEPHANT

Mit Cage The Elephant wird im Januar eine der gegenwärtig aufregendsten Live-Bands der Rockszene für zwei Shows in Berlin und München nach Deutschland kommen. Die 2006 in Kentucky gegründete Band hat sich nicht nur mit ihren bisherigen drei Alben international, sondern auch mit einem eklektischen Mix aus Garagen- und Psychedelic-Rock der 60er, Punkrock der 70er und dem Indie und Alternative der 90er in die Herzen der Rockfans gespielt. Beflügelt durch eine Grammy-Nominierung ihres bislang letzten Albums „Melophobia“ in der Kategorie „Best Alternative Record“ kommen sie nun auf Tour.

27.01.2017 Berlin – Columbia Theater

29.01.2017 München – Technikum

CONOR OBERST

Fast drei Jahre sind seit Conor Obersts letzten Konzerten in Deutschland vergangen. 2017 treibt es den Kopf der Band Bright Eyes wieder zurück zu uns und überrascht mit einem neuen Solo-Album!

17.01.2017 München – Postpalast

18.01.2017 Stuttgart – Theaterhaus

21.01.2017 Köln – Gloria

26.01.2017 Berlin – Apostel-Paulus-Kirche

CUT OUT CLUB

Die zahlreichen Reminiszenzen an die 80er, die ständig aufleuchten, das sind die Konstanten bei Cut Out Club aus Israel, ansonsten herrscht reichlich Abwechslung. Ihre xperimentelle Spielfreude hört man ihnen vor allem auf der Bühne an. Dann wird aus dem Funk-Bass, dem Synthie-Geplucker, der Rock-Gitarre und was da noch alles zusammenkommt ein treibendes Monster.

24.01.2017 Mainz – Schon Schön

25.01.2017 München – Orange House

26.01.2017 Berlin – Badehaus Szimpla

28.01.2017 Hamburg – Kukuun

HALF GIRL

Half Girl ist Berlins unheimlichste All-Girl-Super-Group um Julie Miess (Mutter, Britta), Vera Kropf (Luise Pop), Anna-Leena Lutz (Die Heiterkeit) und Gwendolin Tägert (Mondo Fumatore). Anfang September 2016 erschien ihr lang erwartetes, unter anderem von Schneider TM & Chris von Rautenkranz produziertes, Debüt-Album „All Tomorrow’s Monsters“ auf Siluh Records. Mit Melodien, eingängig und schön wie in den Sechzigern, aber doppelt so schnell und doppelt so hart, erzählen Half Girl vom Monströsen und der Schönheit des Normbruchs. Herzergreifend lustiger Sixties Garagenmetal, finster-smarter Singalong Punkrock, Easy Industrial – Rockismus wird gefeiert und dann feierlich gekillt.

11.01.2017 München – Unterdeck

12.01.2017 Regensburg – Alte Mälzerei

13.01.2017 Wels – Schlachthof

14.01.2017 Linz – Kapu

15.01.2017 Feldkirch – Graf Hugo

16.01.2017 Innsbruck – Weekenders Club

17.01.2017 Graz – Sub

18.01.2017 Wien – Rhiz

22.01.2017 Berlin – Volksbühne

JOSÉ GONZÁLES

José González und das Orchester The String Theory gehen im Januar 2017 auf ihre zweite gemeinsame Konzertreise. The String Theory ist eine Künstlergemeinschaft, ein Gedankenkollektiv und ein experimentelles Orchester. Ansässig in Berlin und Göteburg erkunden die Musiker seit 2007 die Außenbereiche von klassischer Musik und zeitgenössischer Pop-Musik.

17.01.2017 Berlin – Admiralspalast

19.01.2017 Düsseldorf – Capitol Theater

30.01.2017 München – Muffathalle

31.01.2017 Berlin – Funkhaus Nalepastraße

LYDMOR & BON HOMME

Lydmor & Bon Homme sind Tomas Høffding a.k.a. Bon Homme, der exzentrische Sänger und Bassist der legendären dänischen Disco-Kings WhoMadeWho und Jenny Rossander a.k.a. Lydmor. Die beiden haben ihre Kräfte gebündelt, kombinieren ihre einschlägigen Qualitäten und brauen aus hämmernden Beats, betörenden Synthesizersounds und Melodien voller großer Hooks ein bittersüßes Gemisch.

11.01.2017 Hamburg – Kukuun

12.01.2017 Berlin – Monarch

13.01.2017 Mainz – Schon Schön

14.01.2017 München – Milla

NOVO AMOR

Nach seiner 2014 erschienenen EP „Woodgate, NY“ veröffentlicht Multiinstrumentalist, Songwriter und Produzent Ali John Meredith-Lacey, besser bekannt als Novo Amor, Anfang 2017 ein weiteres Mini-Album mit dem Namen „Bathing Beach“. Serien wie Pretty Little Liars, Bones, Teen Wolf und Masters of Sex sowie diverse Werbekampagnen schmückten sich mit seinen Songs, was ihm schon zwei Nominierungen für den Sync Award einbrachte. Der verträumte Indie-Folk erinnert an frühere Veröffentlichungen von Justin Vernon und entführt den Hörer in wunderschöne Traumwelten.

10.01.2017 Berlin – Grüner Salon

11.01.2017 Hamburg – Nochtspeicher

14.01.2017 Köln – Artheater

THE FLAMING LIPS

Der psychedelische Alternative Rock von The Flaming Lips immer von der Qualität, dass man sich hineinlegen möchte. Ihre Live-Performances, für die ihnen ihre Fans erst recht zu Füßen liegen, sind großartig, und ihre Ideen auch da irre: riesige Bälle rollten durchs Publikum, Tänzerinnen, die als Tiere verkleidet waren, Nebelmaschinen, die wortwörtlich alles verhüllten und tonnenweise Konfetti waren das Minimum an Show. The Flaming Lips mögen inzwischen älter geworden sein, crazy sind sie immer noch und musikalisch immer auf der Höhe der Zeit. Wer das noch nicht live erlebt hat: Im Januar kommen The Flaming Lips für eine exklusive Show nach Berlin.

24.01.2017 Berlin – C-Halle

THE HEAD AND THE HEART

Zwischen Folk, Indie, Singer-/Songwriter und Rock platziert sich das Sextett http://www.theheadandtheheart.com mit einem wunderbar eigenständigen Mix aus großem Traditionsbewusstsein und einem feinen Gespür für die Ästhetik des NeoFolk. Ihre Konzerte gelten als eine einzige große Party, bei der alle sechs Musiker zuweilen vorne am Bühnenrand stehen, gemeinsam singen und intensiv mit dem Publikum agieren. Doch auch ihre Studioarbeit entwickelt sich mehr und mehr zum großen Erfolg. So stieg ihr letztes Album „Signs of Light“ umgehend bis auf Platz 5 der US-Billboard Charts

18.01.2017 Hamburg – Uebel&Gefährlich

19.01.2017 Köln – Gloria

20.01.2017 Frankfurt – Zoom

22.01.2017 Berlin – Heimathafen

23.01.2017 München – Technikum

24.01.2017 Zürich – Plaza

THE RURAL ALBERTA ADVANTAGE

Dank ihrer Folksongs über Heimat, Freundschaft und Herzschmerz sowie ihrer unermüdlichen Konzertleidenschaft, hat es das kanadische Trio The Rural Alberta Advantage von der bescheidenen Anerkennung als “Canada’s best unsigned band” zu ausverkauften Tourneen und treuen Fans weltweit gebracht. Außerdem wurden sie für zwei Juno Awards – die kanadischen Grammys – nominiert und haben den CBC Musikpreis als „Best Independent Artist“ gewonnen.

16.01.2017 Berlin – Badehaus Szimpla

17.01.2017 Bremen – MS Treue

18.01.2017 Düsseldorf – Zakk

THE NAKED AND FAMOUS

The Naked and Famous aus Auckland gelang mit ihrem Debütalbum „Passive Me, Aggressive You“ in ihrer Heimat gleich der Durchbruch. Es schoss – wie auch die erste Singleauskopplung „Young Blood“ – auf Platz 1 der neuseeländischen Charts. Und auch mit ihrem zweiten Werk „In Rolling Waves“, das die Band in ihrer neuen Wahlheimat Los Angeles aufnahm, konnte sie internationale Charts-Notierungen erreichen, das Album stieg in bald jedem bedeutenden Musikmarkt in die Hitlisten. Ende 2016 stand mit „Simple Forms“ der dritte Streich an, und jetzt geht es auf Tour.

30.01.2017 Hamburg – Uebel&Gefährlich

31.01.2017 Berlin – Columbia Theater

03.02.2017 Wien – Gasometer

04.02.2017 Innsbruck – Festival

05.02.2017 Lausanne – Les Docks

07.02.2017 Köln – Kantine

THE TEMPER TRAP

The Temper Trap haben sich mit ihrer neuen und dritten Platte „Thick As Thieves“ Zeit gelassen. Trotz des Verlustes eines wichtigen Bandmitgliedes ist der Band aus Australien eine großartige Platte zwischen Indie-Pop und Stadionrock gelungen. Da ist vorweg die außergewöhnliche und hohe Stimme des Sängers Mandagi, die quasi zu einem Markenzeichen geworden ist. Da sind die treibenden Rhythmen und wieder großen Gitarrenbögen, die die Tracks durchziehen. Da ist das Hymnische, das wie roter Faden in das Songwriting gewoben ist. All das ist aber größer als die Summe der Teile, und gemeinsam mit ihrem Produzenten-Team ist ihnen ein Killer-Album gelungen, das vor allem für die kommenden Auftritte viel verspricht.

30.01.2017 Hamburg – Gruenspan

31.01.2017 Berlin – Postbahnhof

10.02.2017 München – Theaterwerk

VITA BERGEN

Beeinflusst von so unterschiedlichen Acts wie Arcade Fire, MGMT, Pink Floyd oder The Brian Jonestown Massacre spielen Vita Bergen eine Art melodischen und psychedelischen Electro-Indie-Rock, mit einer einzigartigen Liveshow, wie man sie nie zuvor gesehen hat. Live stehen Vita Bergen mit bis zu acht Musikern und einem kunterbunten Instrumentarium auf der Bühne, im Zentrum stehen die beiden charismatischen Frontmänner William Hellström und Robert Jallinder.

16.01.2017 Hamburg – Knust

17.01.2017 Köln – Gebäude 9

18.01.2017 München – Kranhalle

19.01.2017 Berlin – Lido

20.01.2017 Rostock – Helgas Stadtpalast

YALTA CLUB

Bei Yalta Club handelt es sich um sehr viel mehr als eine 0815-Band, es ist eine wahrhaft gemeinnützige Organisation, eine melodiös-melodievolle Gemeinschaft, die Persönlichkeiten so vielfältig wie ihre Musik zu einer explosiven und einzigartigen Mischung zusammenbringt. Diese eingeschweißte französische Familie bietet neben ihrem bestechenden Sinn für Eklektizimus tiefer gehende Lyrics, als das glänzende Äußere erscheinen lässt.

24.01.2017 München – Kranhalle

25.01.2017 Nürnberg – Club Stereo

26.01.2017 Hannover – Mephisto

27.01.2017 Hamburg – Molotow

28.01.2017 Leipzig – Moritzbastei

29.01.2017 Düsseldorf – Zakk

31.01.2017 Mainz – Schon Schön

01.02.2017 Münster – Gleis 22

02.02.2017 Berlin – Privatclub

03.02.2017 Lüneburg – Salon Hansen

04.02.2017 Heidelberg – Halle 02

+++ VORSCHAU AUF FEBRUAR +++

LEMAITRE

02.02.2017 Berlin – Bi Nuu

07.02.2017 München – Kranhalle

TEGAN & SARA

01.02.2017 Berlin – Huxley’s Neue Welt

06.02.2017 München – Muffathalle

09.02.2017 Köln – Live Music Hall

10.02.2017 Hamburg – Uebel&Gefährlich

TRENTEMØLLER

01.02.2017 Köln – Essigfabrik

02.02.2017 Genf Antigel Festival

04.02.2017 Berlin – Astra Kulturhaus

22.02.2017 München – Freiheizhalle

23.02.2017 Hamburg – Markthalle