Hits Hits Hits: die besten Songs des Jahres 2016

Independent Music zu konsumieren, bedeutet, dass ein Satthören nahezu unmöglich ist. Ausflüge in elektronische und rockige Gefilde sorgen für noch mehr Bandbreite. Zugegebenermaßen geht dies zu Lasten eines ultimativen Überhits, der alle anderen gnadenlos aussticht. Und die Auswahl an wirklich fabelhaften Songs ist derart groß, dass ganz besondere Klangperlen den Weg oftmals zu nur einer geringen Hörerschaft finden. Dem möchten wir entgegenwirken, so haben wir erstmals unsere 100 liebgewonnensten Songs des Jahres in einer unsortierten Spotify- und YouTube-Hitliste verpackt. Und bevor sich das Jahr dem Ende neigt, laden wir euch ein, in Klangwelten einzutauchen, die euch mindestens genauso viel am Herzen liegen oder euch aber bisher unbekannt waren.

Unsere Top 100 auf Spotify

Unsere Top-Hits auf YouTube