Das Beste zum Schluss: unsere Alben des Jahres 2016

Wenn eines bleibt von dem wohl unsympathischstem Jahr der Weltgeschichte, dann die Musik, die uns von Januar bis Dezember begleitet hat. Und nicht nur an mindestens 100 umwerfenden Songs durften wir uns erfreuen, sondern auch an mehr als einer Handvoll grandiosen Alben. Wir neigen dazu immer mehr zu vergessen, dass sich Menschen für die Erstellung dieser Wochen, Monate, gar Jahre Zeit genommen haben. So fühlen wir uns regelrecht in der Pflicht, einige der besten Alben des Jahres noch einmal aufzulisten.

TOP 5: KRISTIN CARLSHON

Platz Nr. 5: Postpunk-Orgien treffen auf dichte Atmosphäre. So könnte man Savages Album „Adore Life“ beschreiben. Man kann sich die Platte aber auch einfach anhören und von dem beeindruckenden Pendeln zwischen Explosivität und Leidenschaft mitreißen lassen. „Adore Life“ tritt in die Fresse, um sie dir danach zärtlich zu verarzten. An Savages Debütnachfolger wurden hohe Erwartungen geknüpft. Die haben sie nicht erfüllt, sondern schlichtweg plattgemacht. Danke dafür.

Platz Nr. 4: Holy Esque tummeln sich nun schon eine Weile in meinen Lieblingslisten. Auf ihre 2015er EP „Submission“ folgte dieses Jahr endlich das Debüt „At Hope´s Ravine“. Indiepop, Postpunk und ein sehr angehmes Kokettieren mit 80er-Schmalz. Dazu Pat Hynes kratziges Vibrato. Am Ende steht ein Album, das keine Tiefen vorweisen kann. Dafür Drama mit Tempo – und Melodien, die bleiben.

Platz Nr. 3: Eine der größten Überraschungen hielten Radiohead bereit. Angefangen beim schrittweisen Auflösen ihrer gesamten Social Media Präsenz und die damit verbundene Aufregung – denn dass da etwas Großes folgt, war wohl Jedem klar – bis hin zur Ankündigung von „A Moon Shaped Pool“: wenn die Briten etwas bis zur Perfektion beherrschen, dann den Zauber, der sie umgibt stets weiter auszubauen. Und die Musik. Die ist tatsächlich eingängiger als noch auf „The King Of Limbs“, aber nicht weniger experimentell. Radiohead sind schon lange formlos und nehmen nur noch selten Gestalt an. Doch wenn Thom Yorke zum „Daydreaming“ ansetzt, ist oben genannter Zauber zum Greifen nah. Man atmet ihn ein und nimmt Radiohead als das wahr, was sie vielleicht schon immer waren: ein Gefühl.

Platz Nr. 2: Noch so eine Herzensangelegenheit: Peter Doherty. Ein treuer Begleiter in stürmischen Zeiten. Jemand, der immer dafür sorgt, dass man sich zuhause fühlt. Jemand, mit dem man erwachsen geworden ist. Zusammen, wie es scheint. Denn „Hamburg Demonstrations“ markiert das Ende und den Anfang zugleich. Einen trägen Blick zurück und den Fokus auf all das gerichtet, was noch kommen mag. Eine wunderschöne Soloplatte, die sich zum Debüt „Grace/ Wastelands“ gesellt. Unaufgeregt auf den ersten Blick – und doch mit soviel Tiefe ausgestattet, dass es kaum stört, dass Doherty hier etliche alte Songs verarbeitet. Weil sie einfach gut sind. Wie alles, an das er Hand anlegt.

Platz Nr. 1: Die Wahl des besten Albums 2016 war bereits im April entschieden. Da veröffentlichte Max Gruber aka Drangsal seine erste Platte und benannte sie nach seiner Heimatstadt Herxheim. „Harieschaim“ in Worte zu fassen fällt schwer. Jeder, der eine Schwäche für die Musik der Achziger hat, ist hier ganz wunderbar aufgehoben. Gruber ist kein Visionär; er lässt lediglich den Sound eines Jahrzehnts aufleben. Das ist kitschig, melodiös, immer tanzbar, eingängig und so gut, dass das Album fast täglich läuft, ohne auch nur ansatzweise zu nerven. Wie Drangsal das machen, bleibt ein Rätsel, welches sein Geheimnis hoffentlich noch lange mit sich trägt.

Randnotiz: Leider lassen Turbonegro auch weiterhin auf ein neues Album warten, dafür war ihr einziges Deutschlandkonzert im Februar ein großartiger Moment, von dem ich noch lange zehren werde. Welche Platten mich außerdem berührt, gerockt und angetanzt haben: „Everything And Nothing“ von Hammock, „The Haze Is Forever“ von Dolores Haze, Eliot Sumners „Information“, „Mystére“ von La Femme, Pixies „Head Carrier“, Sauropods „Roaring At The Storm“ und tragisch – wie gleichermaßen schön – David Bowies Vermächtnis „Black Star“. Nächstes Jahr kehren INVSN zurück. Und wer weiß, vielleicht ja auch Turbonegro. Andernfalls: bis 2018!



TOP 5: JANA LEGLER

Platz Nr. 5:

Mit jedem neuen Album hebt sich PJ Harvey auf eine neue Stufe, erfindet sich neu. Sich zu wiederholen, käme für sie nicht in Frage. Wo auf ihrem mit dem Mercury Prize prämierten Werk „Let England Shake“ (2011) noch die Autoharp das augenscheinliche Instrument war, zieht aufnun triumphal Gospel, Blues und das Saxofon ein. Thematische Inspiration holte sie sich von ihren Reisen nach Afghanistan, Washington und in den Kosovo. PJ Harvey ist keine Musikerin, die sich dem Zeitgeist beugt. Sie gibt die Marschrichtung selbst vor – schon immer und immer mehr. Sie ist eigenwillig, und genau deshalb verblüfft, inspiriert, bewegt sie.

Platz Nr. 4: Malky überzeugten vor zwei Jahren bereits mit ihrem Debüt so sehr, dass man sich die Frage stellen musste, ob ihr Zweitwerk „Where Is Piemont“ da mithalten würde. Ihre Antwort auf diese kritische Frage: Sie setzten noch einen drauf, dass man sich nun erneut fragt, wie sie das toppen wollen? Malky sind Daniel Stoyanov und Michael Vajna und sie verbindet die Liebe zu europäischer Folklore, Orchestermusik und Siebzigerjahre-Soul. Sie kopieren nichts, sie interpretieren, fantasieren und bauen sich mit scheinbarer Leichtigkeit ihre eigenen musikalischen Kleinode mit internationalem Format. Mir fallen keine anderen deutschen Musiker ein, denen das aktuell gelingt.

Platz Nr. 3: Die Musik von Mitski zu beschreiben, fällt gar nicht so einfach. Man könnte jetzt einfach alle Schubladen aufmachen und Singer/Songwriter und Indie Rock mit Neunziger-Einflüssen draufschreiben, aber irgendwie ragt die 25-jährige gebürtige Japanerin, die in New York aufgewachsen ist, ziemlich heraus und schmeißt in diesem Jahr mit ihrem vierten (!) Album „Puberty 2“ sogar Angel Olsen aus meiner Top 5-Liste heraus, vielleicht weil ich gerade Lust auf Rohheit und Wut im Bauch habe und in dieser Hinsicht hat Mitski einfach die Nase vorn. Auf alle Fälle liefert sie mit „Your Best American Girl“ den Lieblingshit für 2016 ab.

Platz Nr. 2: Dass Haley Bonar an der Bestmarke kratzt, liegt an unserer unbändigen Freude fantastische Liveacts aufzuspüren. Im Privatclub in Berlin lieferte sie jedenfalls eines der beeindruckendsten Konzerte des Jahres ab. So gut wie jeder Song traf einen in der Magengrube (aber an der Stelle, wo es sich schön anfühlt). Erst nach der Show beschäftigten wir uns intensiver mit ihrem Werk „Impossible Dream“ und seitdem läuft es rauf und runter. In Interviews verriet Haley Bonar, dass sie es eigentlich viel lieber mag an einem Album zu basteln und hochwerte Songtexte zu verfassen als sich auf einer Bühne herumzutreiben. Das verwundert, spricht jedoch für die Qualität ihres Albums. Besser kann eine moderne Singer/Songwriter-Scheibe nicht klingen.

Platz Nr. 1: The Lumineers haben mittlerweile einen Status erreicht, wo der eine Kritiker oder „Fan“ besser als der andere weiß, wieso eine Scheibe jetzt gelungen oder verhunzt klingt. Ich mochte die Band schon zu ihrer Debütalbum-Zeit, wo eine große Menschenschar ihrem „Ho Hey“ Aufmerksamkeit schenkte. Allerdings war es ein Mögen auf Abstand, vielleicht weil ich erstmal abwarten wollte, in welche Richtung es weitergeht. Und ich muss sagen, dass mich „Cleopatra“ in seiner Gesamtheit packt, die Storys dahinter, die Liebe zum Schunkeln und Klimpern, die Lalalas, der Groove und natürlich die unverwechselbare Stimme. Alles. In stürmischen Zeiten fühlt man sich bei The Lumineers geborgen. Und so war auch bei mir die Wahl des besten Albums 2016 bereits im April entschieden.

