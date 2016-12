Angel Olsen @ Columbia-Theater, Berlin | 25.10.2016

Ausverkauft war die Show von Angel Olsen im Columbia-Theater in Berlin. Der Beweis, dass sie mittlerweile mehr Menschen erreicht als der Durchschnitts-Singer/Songwriter. Ihr Vorteil: Ihre Musik verfügt über einen unwiderstehlichen Retro-Anstrich. Gerade ist ihr drittes Album „Woman“ erschienen – wahrscheinlich ihr Durchbruchsalbum. Ihr Zweitwerk „Burn Your Fire For No Witness“ hatte es bereits ziemlich in sich, so sehr, dass es in die Kategorie Lieblingsalbum fällt. An ihr mag man die Ecken und Kanten. Und sie bewahrt sich eine gewisse Unnahbarkeit. Nein, man würde ihr nicht um den Hals fallen – und wenn, erstmal abwarten und wohlüberlegt entscheiden. Auf der sicheren Seite ist man immer dann, wenn sie ihr schelmisches Grinsen auspackt. Meistens jedenfalls. Nur schemenhaft konnte man dieses im ausverkauften Columbia-Theater erkennen. Das Licht wurde nur sporadisch eingesetzt, schade, da sich ihre Backing Band mittlerweile doch so schön glamourös in Schale schmeißt. Ihre Show ging als solide durch, entertainen tun andere, aber das ging schon in Ordnung so. Wir haben immer dann auf den Auslöser gedrückt, wenn sie der Lichtstrahl traf. Viel Spaß mit unseren Fotos.

