AMBER ARCADES: gewinnt Tickets für Deutschlandtour im November

Amber Arcades ist der Künstlername der Holländerin Annelotte de Graaf. 2010 lebte sie vorübergehend in Philadelphia und begann in dieser Zeit, Songs zu schreiben. Zurück in den Niederlanden kompilierte sie daraus 2012 ihre erste EP voller sanfter, melancholischer Folk-Balladen. Das klang schon toll, entsprach aber nicht den klanglichen Vorstellungen der selbstbewussten jungen Frau. Also flog sie erneut in die Staaten – dieses Mal nach New York –, um gemeinsam mit dem Produzenten Ben Greenberg (Beach Fossils, The Men, Destruction Unit) an den Stücken zu feilen, die sie schon seit Jahren im Kopf hatte, und an ihrem Debütalbum zu arbeiten. Zusammen mit einer Backing Band aus Mitgliedern von Real Estate, Quilt and Kevin Morby spielte sie im Strange Weather Studio zehn Songs ein, die in ihrer träumerischen Sicherheit sowohl aus der Hochphase der Factory-Zeit stammen könnten als auch aus dem Jahr 2020. Ebenso vom Krautrock inspiriert wie vom Pop der Zukunft, voller schneidender Gitarren und fluffiger Orgelklänge, ist „Fading Lines“ eine ergreifend schöne Platte geworden, die Amber Arcades im November live bei uns präsentieren wird.

23.11.2016 Köln – Gebäude 9

24.11.2016 Düsseldorf – Forum Freies Theater

25.11.2016 Haldern – Pop Bar (freier Eintritt)

26.11.2016 Hamburg – Kleiner Donner

28.11.2016 Leipzig – Täubchenthal

29.11.2016 Berlin – Privatclub

30.11.2016 Münster – Hot Jazz Club

